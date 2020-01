Fridays for Future Asti nuovamente in piazza: presidio di dichiarazione di emergenza climatica

L’obiettivo è quello di far sentire la propria voce.

Il movimento Fridays for Future Asti è pronto a scendere nuovamente in piazza per protestare contro il cambiamento climatico e per incentivare politiche che, anche ad Asti, mettano al centro l’ambiente e la sua protezione.

L’appuntamento è per domani, venerdì 31 gennaio, dalle 16 alle 18 in piazza San Secondo.

“Si tratta di un presidio per dichiarare che siamo in emergenza climatica e che è ora di intervenire – spiegano dal movimento – C’è bisogno del sostegno di tutti per far capire che è un obiettivo che riguarda tutta la cittadinanza”.

E per farsi sentire e dare maggiore eco alla propria voce, i giovani di Fridays for Future Asti invitano a portare in piazza fischietti, pentole e cucchiai.