Costigliole d’Asti: a lezione di grappa e distillati per diventare assaggiatori con Anag Piemonte

Avvicinare il consumatore e l’appassionato del mondo spiritoso a un assaggio attento e qualificato ed educare a un consumo consapevole di Grappa e acquaviti stando attenti alla qualità piuttosto che alla quantità del prodotto nel bicchiere.

E’ questo l’obiettivo principale dei corsi di primo livello organizzati da Anag, Assaggiatori Grappa e Acquaviti che fanno tappa anche in Piemonte, in provincia di Asti. L’iniziativa, promossa da Anag Piemonte, proporrà cinque lezioni fissate per martedì 11, giovedì 13, martedì 18 e giovedì 25 febbraio e martedì 3 marzo presso la Distilleria Beccaris, a Boglietto di Costigliole d’Asti, in via Alba 5. Ogni lezione sarà condotta da esperti assaggiatori Anag e si chiuderà con la degustazione guidata di alcune grappe.

Al termine del corso è prevista una visita in distilleria e il rilascio di un attestato di partecipazione propedeutico all’accesso ai corsi Anag di secondo livello, che prevedono un esame finale e il rilascio della patente di assaggiatore.

Le iscrizioni sono ancora aperte. La quota di partecipazione comprende la valigetta con cinque bicchieri da degustazione e il materiale didattico. Per informazioni è possibile contattare il numero 338-6740557 oppure l’indirizzo mail: thewall1956@gmail.com.

PROGRAMMA

La prima lezione sarà dedicata alla consegna del materiale didattico e alla presentazione di Anag, associazione attiva in tutta Italia, e della scheda adottata nella degustazione di grappa e acquaviti. Gli incontri successivi approfondiranno i principi dell’assaggio coinvolgendo vista, olfatto, retrolfatto e gusto; le origini e le norme della produzione di grappa e acquaviti d’uva e delle tecniche di distillazione e l’unicità della grappa, acquavite 100 per cento italiana. L’ultima lezione sarà dedicata alla “cultura del buon bere”, per conoscere meglio l’alcol e i suoi limiti e promuovere un consumo consapevole, attento alla qualità piuttosto che alla quantità del prodotto.

ANAG

Anag è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1978, con sede presso la Camera di Commercio di Asti, attiva e presente in tutta Italia con numerose associazioni regionali e delegazioni provinciali. Attraverso corsi di formazione, manifestazioni enogastronomiche, serate di degustazione e abbinamenti con cioccolato, sigaro, salumi, formaggi e altri prodotti, Anag promuove una “cultura del buon bere” e valorizza un prodotto interamente italiano. La Grappa, infatti, è riconosciuta dal maggio 1989 come “acquavite di vinaccia prodotta in Italia esclusivamente da vinacce nazionali”. Per conoscere da vicino Anag ed essere sempre aggiornati su attività e iniziative dedicate a grappa e distillati, è possibile consultare il sito www.anag.it oppure seguire l’associazione sulla pagina Facebook Assaggiatori grappa e acquaviti – Anag e sul profilo Twitter Assaggiatori Grappa (@AnagItalia).