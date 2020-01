Concluso il foto-racconto “Natale in Comune 2019” di Astigov

Si è concluso venerdì 10 gennaio il foto-racconto natalizio “Natale in Comune 2019” promosso dalla redazione di Astigov, rete di Comuni dell’Astigiano, in collaborazione con la Provincia di Asti e le Amministrazioni comunali che hanno aderito all’evento.

Nell’arco di circa un mese sono state raccolte 165 foto (visibili sulla pagina Facebook di Astigov e cliccando sull’apposito box creato, in basso sulla sinistra, sul portale di Astigov – www.astigov.it) inviate esclusivamente tramite la sezione “Segnalazioni” di Municipium, l’app ufficiale del progetto Astigov.

Soddisfatto dei risultati il presidente della Provincia di Asti – e sindaco del Comune di Valfenera – Paolo Lanfranco: “Scorrendo l’album fotografico di “Natale in Comune” sento di poter affermare che cittadini e amministratori comunali hanno saputo cogliere con estrema attenzione ed entusiasmo alcuni degli aspetti più caratteristici dell’atmosfera natalizia nell’Astigiano e li ringrazio per aver deciso di condividerli in uno scatto. Il Natale è un momento di gioia e coesione per le nostre comunità e questo foto-racconto ne è una vivida testimonianza”.

Marco Lovisolo, consigliere provinciale con delega al progetto Astigov, aggiunge: “La scelta di utilizzare Municipium come unico mezzo di condivisione delle foto porta con se un evidente messaggio: Astigov e la sua app sono un versatile strumento di comunicazione tra cittadini e amministrazioni comunali che si esprime, principalmente, nel dialogo diretto offerto dalla sezione “Segnalazioni”. Qui cittadini e turisti possono comunicare pericoli e/o suggerimenti, in maniera sicura e riservata, che vanno dal dissesto del piano viario alle macchie oleose, fino ai guasti dell’illuminazione pubblica. Il tutto con pochi “tap” sul proprio cellulare: questo è il nostro concetto di fare “rete” e le circa 1400 segnalazioni già raccolte dal lancio del progetto dimostrano che “l’unione fa la forza” anche nel raggiungere una migliore qualità delle infrastrutture territoriali partendo dal coinvolgimento del singolo”.

Lanfranco e Lovisolo condividono l’idea che “Natale in Comune” possa rappresentare un progetto pilota da replicare in future circostanze per valorizzare l’utilizzo dell’app Municipium e coinvolgere i quasi 6000 utenti che già oggi, giornalmente e in maniera gratuita, la utilizzano per avere un filo diretto con il proprio territorio di residenza.