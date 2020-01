Asti, al via due nuove rassegne cinematografiche in Sala Pastrone

Al via in Sala Pastrone due nuove rassegne cinematografiche targate Circolo Vertigo.

Il martedì, all’interno della rassegna “Il Cinema Nascosto” (realizzata in collaborazione con AIACE TORINO – Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) verranno proposti titoli di opere che non sono transitate sugli schermi della provincia astigiana negli ultimi mesi. Doppio spettacolo, alle 17,30 e alle 21,15, con ingresso unico 5,50 euro (4 euro per i soci del Circolo Vertigo).

Di seguito il programma completo

14/01 – FIGLIA MIA di Laura Bispuri

21/01 – MENOCCHIO di Alberto Fasulo

28/01 – DAFNE di Federico Bondi

04/02 – SELFIE di Agostino Ferrente

11/02 – L’ATELIER di Laurent Cantet

18/02 – L’ALBERO DEL VICINO di Hafsteinn Gunnar Sigursson

25/02 LUCKY – di John Carroll Lynch

03/03 – DISOBEDIENCE di Sebastian Lelio

10/03 LA DOULEUR di Emmanuel Finkiel

17/03 – MORTO TRA UNA SETTIMANA di Tom Edmunds

24/03 – LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson

31/03 – IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa

07/04 – LONTANO DA QUI di Sara Colangelon

17/04 – IL CASTELLO DI VETRO di Destin Daniel Cretton

21/04 – VICE – L’UOMO NELL’OMBRA di Adam McKay

28/04 – UNA NOTTE DI 12 ANNI di Alvaro Brechner

Da sabato 25 gennaio, ricomincia l’ormai tradizionale rassegna dedicata ai più piccoli, “La fabbrica del cioccolato”.

Tra i film proposti, il campione d’incassi targato Walt Disney “Il Re Leone” e lo splendido “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Spettacolo alle ore 16 con merenda a base di cioccolato. Ingresso unico: 4 euro

Di seguito il programma completo

25/01 – BIRBA MICIO COMBINAGUAI

01/02 – IL RE LEONE

08/02 – ANGRY BIRDS 2

15/02 – SHAUN VITA DA PECORA -FARMAGEDDON

22/02 LA FAMIGLIA ADDAMS

29/02 IL PICCOLO YETI

07/03 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

14/03 PLAYMOBIL – THE MOVIE