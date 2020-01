All’AFP Colline Astigiane un corso gratuito per diventare Pasticcere Specializzato

All’AFP Colline Astigiane è in partenza il corso gratuito di “OPERATORE SPECIALIZZATO PASTICCERIA”, rivolto ad adulti, con più di 25 anni di età, occupati nel settore ristorazione/ pasticceria o disoccupati con dimostrata esperienza nei settori ristorazione/agroalimentare/pasticceria.

Il corso si svolgerà presso la sede di Agliano Terme e avrà una durata di 250 ore in orario preserale/serale.

Il percorso di formazione, organizzato in collaborazione con la Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait), è prevalentemente pratico e laboratoriale ed è organizzato per sviluppare una figura esperta e specializzata offrendo ai professionisti l’opportunità di formazione e di crescita.

Le iscrizioni sono aperte: per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’AFP Colline Astigiane al numero 0141.954079 o sul sito web www.afp-collineastigiane.com