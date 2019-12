Pensieri di Natale della V B della scuola primaria “Anna Frank” di Asti

I pensieri di Natale, in rima e non, della V B della scuola primaria “Anna Frank” di Asti.

Ah che bello il Natale con la neve , le lucine colorate a… scusate io sono Clotilde Dacasto e sono un’amante del Natale con i pupazzi di neve, l’albero addobbato e tutti quei Babbo natalini appesi al balcone. A me piace tanto la vigilia di Natale . perché invito tutti i miei parenti, i miei cugini a cena, e di solito per dolce mangiamo il tiramisù poi giochiamo a carte.

Clotilde Dacasto

Tanti auguri a tutta la città di Asti , spero che trascorrerete un bel Natale mi piacerebbe che tutta la città donasse un po’ di soldi per l’Albania, perché vorrei che anche l’Albania trascorra un bel Natale con la propria famiglia.

Gabriel Curri

Gesti buoni da ricordare

per un Natale ricco e speciale.

Mentre l’ albero si accende

tanta musica si sente.

Case calde e calorose

con castagne buone buone

A Natale il sorriso nel mio cuore

per dimostrare tutto il mio amore

la gioia brilla dentro di me

come una candela e ogni giorno

questa candela scende giù per

riscaldare e coccolare .

Elisa Di Lorenzo

A Natale io vorrei regalare a tutti tanto affetto

ma sopratutto gesti molto belli da ricordare

a chi ne ha bisogno.

Vorrei passare un natale molto bello

con la mia famigla

con tanti bei momenti

Riccardo Marmo

Voglio augurare un Natale

ricco e speciale

con panettoni molto buoni

si aprono i regaloni.

Arrivano parenti da tutte le parti

per gustare dei buoni pranzi.

Alla fine del pranzo in famiglia

si apre felicemente una bottiglia .

Ma non è ancora finito si festeggia

ancora un pò

fino a quando ti dico di no.

Alessandra Mondo

Questo Natale vorrei passarlo in compagnia,

con tanta felicità e armonia.

Passarlo in famiglia

è una vera meraviglia.

Un Natale con la neve

che cade lieve lieve.

È un giorno molto speciale

con tanti sogni da realizzare.

Buon Natale

Arianna Bochicchio

Buon Natale a tutta la città

Babbo Natale con la slitta volerà.

Nel camino si butterà

così I regali consegnerà.

Faccio gli auguri a tutta la famiglia

cosi mangerà la vaniglia.

Cade la neve

ma non si beve.

Se sei in città

un esplosione di armonia accadrà.

Alessandro Kaca

Il Natale si passa bene

in allegria è fiocchi di neve.

È un mondo giocoso

per lo più meraviglioso,

dolcissima è la famiglia e ha l odor di vaniglia.

Ci sono I bambini a giocar,

in piazzetta

con cioccolata calda, calda

per lo più fantastica

Isabel Vinotti

Caro babbo Natale sono Sara quest’ anno mi piacerebbe che mia nonna stesse bene così possiamo stare insieme , mi piace così tanto il Natale che vorrei che nevicasse e quando usciamo da scuola ci tiriamo le palle di neve .

Vorrei che i poveri avessero un posto dove andare per passare il Natale e che anche loro avessero dei regali come noi. GRAZIE

Sara Magagnini

Buon Natale ad Asti

cuciniamo tanti pasti,

auguri mamma e papà

quanti regali in quantità,

tutti quanti son felici

e tutti quanti son amici,

auguri famiglia e fratello

passeremo un Natale bello.

Luca Gioetto

Auguro un buon Natale con un abbraccio

a tutta la città ma sopratutto a chi non

ha i suoi cari vicino e che gli dia

tanta allegria e serenità.

Gabriele Carosone

A Natale mi piacerebbe ricevere dei giochi ,vorrei che la mia famiglia stia bene, a Natale lo festeggerò con la mia famiglia mentre la neve cade, a Natale si può giocare, mangiare e bere guardando dei film e bere la cioccolata calda.

Gisele Vinotti

Vorrei essere Babbo Natale

e tanti giocattoli poter consegnare,

essere un uccellino

e poter vedere il cielo vicino-vicino,

vorrei un natale davvero speciale

e tutti quanti amare.

È una notte di fantasia

dove il miglior modo per passarlo è in compagnia,

tra i colori per sognare

e i giocattoli per volare,

la sera di NATALE

è l’unica speciale.

Edoardo Binelli

Durante le feste di Natale vorrei stare tanto con la mia famiglia perchè mamma e Marco sono sempre a lavorare vorrei fare delle passeggiate senza avere fretta, giocare attorno al tavolo con il domino.

Mattia Kiptiu

Natale è un giorno speciale

tutto in torno facciamo girotondo

Batte forte il mio cuoricino è mi trovo in corso Torino

A Natale si balla tutto il giorno a far la danza

si appannano i vetri ogni giorno sempre allegri

Natale è sempre più bello

ogni giorno sempre più pazzerello

Riccardo Baraldi

Ciao Babbo per Natale vorrei

andare in palestra e giocare in famiglia.

Per Natale, compro il panettone e lo mangio con mio fratellone.

A Natale si può fare di più cantando,giocando,reppando ,

ballando con parenti e vicini.

Gabriele Musio

Il Natale in fantasia

si festeggia in compagnia,

sotto l’albero di Natale

I regali da sognare.

Il giorno di allegria

è davvero in simpatia

I colori per volare

le stelle da guardare.

È un giorno molto speciale

i desideri da realizzare

Andrea Zekatrinaj

C’era una volta un bambino abbastanza piccolino, che sognava il Natale perfetto con Babbo Natale sopra il tetto, dei biscotti da mangiare, un Natale con la neve che cade lieve lieve. Il 25 è arrivato e l’albero è già addobbato. Assaggerò il pandoro, forse più prezioso dell’oro. E sul calendario dell’avvento è finalmente giunto l’evento.

Buon Natale a tutti gli astigiani

da via Torchio a viale Partigiani

Carlotta Arri

Ciao, io sono Daniele Cirone e vorrei trascorrere il Natale con pochissimi compiti e in compagnia (della famiglia) e mangiare al ristorante e magari giocare con mia sorella (Federica) e anche con Rebecca (mia cugina).

Daniele Cirone

A Natale il cuoricino

batte forte in Corso Torino

in piazza San Secondo

faccio un giro tutto intorno,

cade la neve nella cioccolata

io mi sveglio assonnata,

il Natale è molto bello

io faccio l’alberello.

Buon Natale ad tutta Asti

un regalo grazie!!

Kirsten Alafleur

Auguro a tutti un Natale pieno di gioia amore e serenità.

Festeggiare il Natale in serenità e magari la neve ci sta .

Si mangia il panettone si brinda sul balcone.

Il bambino è nato , la campana ha suonato .

Auguri a tutto il mondo , si fa un bel girotondo .

Elisa Cerrato

Il Natale è bello lo sai

Il Natale è bello lo sai

tanti regali riceverai

spero che un buon Natale passerai,

per tutte le vie festeggerai,

il Natale è bello perchè,

lo passiamo io e te,

la poesia scriverò,

e un Buon Natale ti auguro

Sofia Scarabello

Il Natale

Il Natale

è pieno di gioia

e allegria

e pieno anche di armonia ,

spero che tuttilo possino insieme

come : Matilda Adolf e Rudolf

voleremo tra le nubi nevicanti .

E poi staremo tutti insieme

per cantare : Jingle Bells ,jingle Bells, jingle bells

Merry Christmas Dayyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!

Sabrina Radouane