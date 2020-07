Meeting Brough Superior a Cocconato

Il fascino delle Brough Superior sta per raggiungere Cocconato, per un fine settimana in cui saranno le moto del prestigioso storico marchio ad essere protagoniste in un evento esclusivo, in piazza Cavour, per una due giorni di classe, rivolta agli appassionati delle due ruote.

Organizzata da cinque amici, Michele, Adriano, Paolo, Giorgio e Piero, in stretta collaborazione con la casa madre, sabato 1 agosto, dalle 14 alle 24, e nella mattinata di domenica 2 agosto, nel cuore di Cocconato si potranno ammirare quattro modelli tra cui l’esclusivissima AMB 001, concept bike nata dalla collaborazione tra Aston Martin e Brough Superior, al momento unico esemplare di una moto di cui, dall’autunno, Covid-19 permettendo, saranno prodotti solo 100 esemplari.

Per la prestigiosissima occasione, la bellezza di queste moto che, negli anni venti del 1900 erano considerate le “Rolls-Royce delle moto”, saranno abbinate all’estro dell’artista e fotografo torinese Loris Dalmasso che esporrà un’opera unica, realizzata in olio e acrilico, dedicata al mito delle Brough Superior.

Insieme al modello unico della AMB 001, a Cocconato si potranno ammirare una moto storica, messa a disposizione da un collezionista privato, e due modelli stradali. Saranno quattro oggetti molto speciali, valorizzate da una piattaforma per esaltarne l’eleganza, con luci e scenografia ad hoc. Sarà allestito anche un angolo di intrattenimento, rivolto a chi vorrà saperne di più di questo marchio ricco di storia e di fascino.