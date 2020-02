Laboratorio di Carnevale alla Rava e Fava

Nuovo laboratorio per bambini (aperto anche a genitori e nonni) alla Cooperativa Della Rava e Della Fava alla Bottega di via Cavour 83 ad Asti.

L’appuntamento è per Martedì Grasso, 25 febbraio, dalle 16. Si andranno a realizzare costumi di Carnevale utilizzando materiale di riuso.

“Basterà portare una vecchia camicia di papà o la maglia che la mamma non usa più o qualsiasi indumento dismesso che trasformeremo con fantasia e creatività in originali e simpatici costumi di Carnevale” spiegano gli organizzatori.

Al termine del laboratorio ci sarà una sfilata con i costumi realizzati, per via Cavour e dintorni. Merenda bio-equa e solidale per tutti i partecipanti.

E’ necessaria la prenotazione allo 0141.321869 oppure altromercato@ravafava.it

