Bio Tipico Locale: le nocciole biologiche della Cooperativa Leali

Sabato 19 settembre presso il NaturaSì di piazza Porta Torino in Asti per la serie Bio Tipico Locale giornata dedicata alle nocciole biologiche coltivate e confezionate dalla Cooperativa Sociale LeAli di Costigliole d’Asti.

La Cooperativa ha lo scopo di offrire opportunità lavorative a persone in difficoltà in diversi settori: produzione agricola, biscottificio artigianale e manutenzione e cura degli ambienti domestici.

La coltivazione biologica della nocciola è stata una delle attività iniziali della cooperativa soprattutto come ingrediente base nella produzione dei biscotti del proprio laboratorio.

Sono nocciole della varietà trilobata delle Langhe coltivate su terreni collinari di soci della cooperativa tutti situati nel comune di Costigliole d’Asti.

Una parte delle nocciole viene sgusciata ed in parte tostata nel forno interno.

Un prodotto che oltre ad essere bio, tipico, locale è anche espressione del lavoro sociale svolto sul territorio e che fa parte del paniere e del progetto ‘Solidale Locale’ della cooperativa della Rava e della Fava.

NOCCIOLE BIO – LEALI 19-09-2020