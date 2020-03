Insieme c’è la possiamo fare! Ecco il video realizzato dal Comune di Asti con l’associazione Migrantes e cittadini provenienti da nazioni diverse e le regole di prevenzione contro il Coronavirus. Con l’assessora Mariangela Cotto, Rosetta Plumbini, medico, rivolge l’invito in albanese; Fatima Ai ttallb in arabo, Amal Rovina in francese, Alexandra Marchidan in rumeno; Giorgi Viejteseta in inglese; Ousman Fanneh, idioma mandingo, Don Rodrigo in portoghese. Conclude Paolo Maccario dell’Associazione Migrantes