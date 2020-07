Dopo il grande successo delle prime due giornate, ritorna a Cocconato Yoga in vigna, per coniugare i benefici dello yoga con la bellezza della natura e il buon vino.

L’appuntamento è per sabato 8 agosto, con la terza giornata che prevede due ore di yoga nelle vigne di Benefizio di Cocconito insieme alla Dott.ssa Mirella Balla, psicologa Clinica, psicoterapeuta, maestra di yoga Integrale e di Meditazione Fondatrice e Direttrice dal 1978 del Centro di Psicosintesi di Torino e dal 1990 del Centro Studi Cascina Vacarito Piea d’Asti.

Seguirà una degustazione di vini in compagnia del Vignaiolo che ospita l’evento.

L’evento sarà svolto nella più completa ottemperanza del rispetto delle norme vigenti, per questo è necessario portare il proprio tappetino personale. In caso di pioggia è previsto un piano B: l’attività di yoga e la degustazione si svolgeranno presso il Salone Multimediale nel Cortile del Collegio di Cocconato.

Il costo della lezione + degustazione è di 15 euro. I posti sono limitati e le prenotazioni sono obbligatorie allo 0141600076 cocconatoufficioturistico@gmail.com

Programma:

– Ritrovo in Piazza Giordano ore 17:00

– Partenza in auto in direzione Benefizio di Cocconito

– Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 circa sessione di yoga, a seguire degustazione

– Ricordando che l’evento sarà svolto nella più completa ottemperanza del rispetto delle norme vigenti.

– Portate il vostro tappetino!