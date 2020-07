A Cocconato d’Asti prosegue un’estate ricca di eventi, frutto dell’impegno che l’amministrazione comunale ha messo in campo durante il lockdown per ideare tutta una serie di appuntamenti che punta sul fare rete tra le varie realtà associative private del territorio, nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid-19.

Dopo il successo di giugno, ritorna ad agosto il doppio appuntamento dello “Yoga in vigna” con due pomeriggi in cui è stata abbinata l’attività di yoga, condotta dall’istruttrice Mirella Balla, alle degustazioni. L’iniziativa è itinerante così come “l’oggetto” delle degustazioni: in base alle vigne che ospitano le sedute di yoga si effettua la degustazione del vino che è nato proprio lì, dai filari accanto ai quali ci si trova. Lo “Yoga in vigna” è stato un successo a tal punto che verrà riproposto con due nuove giornate ad agosto, sabato 8, presso Benefizio di Cocconito, e sabato 29. Per partecipare è obbligatoria la preiscrizione, sono solo una trentina i posti disponibili. E’ necessario portare con sé un tappetino, una stuoia oppure un asciugamano su cui appoggiarsi per svolgere la lezione.

Per informazioni e prenotazioni di tutti gli eventi è necessario rivolgersi all’Ufficio turistico di Cocconato utilizzando il numero telefonico 0141/600076 oppure la mail ufficioturisticococconato@gmail.com