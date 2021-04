Yoga in vigna a Cocconato

Domenica 9 maggio, alle 16,30, prenderà il via la seconda edizione dello Yoga in vigna, iniziativa quest’anno curata dalla istruttrice Jessica Chirico.

“Dopo un lungo percorso tra danza classica e contemporanea ho scoperto lo Yoga – spiega Chirico, titolare di “Yoga in collina” nella vicina Lauriano, in via Cocconato 26. – Ho intrapreso un viaggio in Nepal e nella parte Nord dell’India dove ho frequentato corsi di Yoga e dove ho potuto confrontarmi con la disciplina e filosofia orientale. Successivamente mi sono diplomata all’accademia A.S.T.E.B di Milano dove ho conseguito i diplomi di Istruttore Yoga nel settore delle discipline olistiche e bionaturali e di Yoga Fitness con riconoscimento CSEN. Amo lo Yoga in tutte le sue forme e credo che ogni individuo lo possa praticare.”

Il primo incontro si terrà nei vigneti dell’Azienda Vitivinicola Dezzani dove Jessica Chirico farà vivere un’esperienza unica a contatto con la natura e se stessi. E’ importante portare il proprio tappetino. Dopo la sessione di yoga l’incontro proseguirà con la degustazione dei vini di cantina Dezzani, il tutto, Yoga + Degustazione, al prezzo di €15.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il salone comunale di Cocconato. L’attività verrà svolta seguendo le normative Covid-19. Sono solo 25 i posti a disposizione, per cui è necessario affrettarsi a prenotare all’Ufficio Turistico di Cocconato, allo 0141 600076 – cocconatoufficioturistico@gmail.com

Ecco il programma degli appuntamenti con “Yoga in vigna”:

domenica 9 maggio – Dezzani

domenica 6 giugno – Az. Agricola Marovè

domenica 13 giugno – Bava

domenica 20 giugno – Benefizio di Cocconito

domenica 27 giugno – Cocchi

domenica 4 luglio – Poggio Ridente