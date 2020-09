Sarà una domenica speciale quella che è in programma a Vesime, tra due giorni, grazie all’iniziativa della pasticceria La Dolce Langa.

Per salutare l’estate, La Dolce Langa intona “Viva la Vita”: dalle 18 l’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II, con una sorpresa per allietare la prima domenica d’autunno, in un mondo diverso… chi verrà vedrà.

Seguirà l’aperitivo, su prenotazione, allo 0144.89128 – 349.4950097, per concludere la giornata in modo speciale.