Dal 3 al 12 dicembre alla bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti ci sarà il lancio della nuova linea a marchio Natyr – cosmesi bio-equo e solidale – denominata ‘Vintage Flowers’.

Studiata appositamente per il Natale 2020 è composta da una crema mani e una lozione corpo profumate a base di guaranà amazzonico e the bianco. Tornano a rivivere le atmosfere eleganti e vivaci degli “anni ruggenti”grazie alla reinterpretazione moderna, con fragranze naturali, dei profumi dell’epoca che ha visto nascere il jazz e l’art decò.

Il guaranà utilizzato proviene direttamente da una filiera di 7000 indigeni amazzonici, i Saterè Mawè dislocati in 66 villaggi che sono i guardiani della più grande foresta pluviale del pianeta.

In campo cosmetico il guaranà svolge un’ azione nutriente per pelli secche, stanche e stressate.

Molto curato il contenitore esterno delle confezioni: i disegni dei fiori sono opera di Giulia Tosi, giovane artigiana, illustratrice e designer di moda indipendente mentre il profilo di donna sono state realizzate da Paolo Beghini, illustratore e grafico innamorato delle metafore visive più che delle belle immagini.