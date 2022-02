Vincent van Gogh: ipotesi di un delitto

Il MAC Monferrato Arte e Cultura con il Comune di Montemagno, con entusiasmo, portano avanti gli incontri del progetto “CulturaSI” presso il “Cantinone comunale” nel pomeriggio di sabato 26 febbraio dalle 15,30. Armando Brignolo racconterà la vicenda umana di Vincent van Gogh soffermandosi principalmente su alcuni aspetti che hanno contrassegnato la sua esistenza. Dal risultato delle sue ricerche, Armando Brignolo che ha scritto un libro sul pittore olandese illustrato da Gino Vercelli (“Ipotesi di un delitto” pubblicato da Daniela Piazza Editore – Torino) ha tratto l’idea che sulla storia di van Gogh, a 132 anni dalla sua morte, molte cose non sono ancora state chiarite.

Come sempre al termine dell’incontro ci sarà un rinfresco a cura del Mac e si ricorda che gli studenti presenti avranno l’attestato di partecipazione da spendere a scuola per i crediti formativi.