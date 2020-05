Da martedì 19 fino a sabato 30 maggio LA CASA sarà la protagonista alla Bottega Altromercato di Via Cavour 83 in Asti con la presentazione della linea di artigianato Home Altromercato.

Per Altromercato Home un oggetto, creato dall’argilla, tessuto, stampato, dipinto, decorato, fatto a mano, non è mai anonimo: è qualcosa di speciale, un valore da custodire, una creazione sempre nuova, mai seriale, che innova tradizioni e saperi di tante culture del mondo con il design e la passione italiani. Ogni oggetto non solo ha una funzione, ma racconta anche straordinarie storie di bellezza, disegna trame e immaginari di felicità.

Altromercato Home unisce artigiane e artigiani ai consumatori che scegono con il cuore e sanno riconoscere il valore delle cose e del lavoro, valori che rimangono nel tempo.

Artigiani ed artigianato da tutto il mondo con proposte di arredamento e complementi, tavola e cucina e tessili per una casa grande come il mondo.

Materie prime vegetali e naturali, tecniche artigianali che preservano cultura e tradizione, sviluppo del lavoro dignitoso, filiere etiche.

UNA CASA GRANDE COME IL MONDO – MAGGIO 2020