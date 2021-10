Nuovo evento a Cocconato, dove non ci ferma mai per proporre eventi per animare il territorio.

L’ufficio del Turismo di Cocconato propone per domenica 17 ottobre un Tour tra Colline e Panchine, una passeggiata tra colori autunnali, Big Bench e delizie del territorio

Il programma.

Alle 8,45 l’appuntamento è presso l’Ufficio Turistico di Cocconato, in piazzetta Cavour.

Da qui inizierà il tour, con lo spostamento alla Big bench della riviera del Monferrato, lungo la strada per Piovà Massaia, potremo ammirare il paesaggio delle colline e fare colazione degustando i prodotti della azienda agricola Paoletti.

A Piovà Massaia l’Associazione Frà Guglielmo Massaia sarà ad aspettare i partecipanti per la visita della chiesa dei Santi Pietro e Giorgio, un capolavoro del barocco piemontese attribuito a Benedetto Alfieri, architetto di corte dei Savoia, e collocata in posizione scenografica. A Piovà Massaia è prevista anche una degustazione di dolcetti tipici

Si proseguirà per la Big Bench La Rosina, a Cerreto d’Asti, affacciata sulle colline e sulle Alpi! Si svelerà con una bella passeggiata nel paese delle rose, che impreziosiscono le antiche case lungo tutto il paese. Per il pranzo, tappa la Trattoria dei Cacciatori di Marmorito.

E poi ancora una tappa: non può mancare uno sguardo sul …Mondo, la collina di Schierano, frazione di Passerano Marmorito dove la Big Bench si affaccia su una collina dal profilo così rotondo da chiamarsi «Il Mondo». Sarà presente nelle diverse tappe Paola Martignetti, guida turistica del territorio

Il rientro è previsto verso le 16,30. Tra un punto e l’altro i partecipanti si dovranno spostare con i propri mezzi. Si consigliano scarpe comode.

Per la colazione e la degustazione l’offerta minima è di 6 euro.

Il costo del pranzo è di 20 euro vini esclusi, con tris di antipasti, agnolotti e bis di dolci.

E’ previsto il costo di 5 euro per l’accompagnamento della guida certificata.

La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 15 di ottobre

Per prenotazioni o informazioni

Tel 0141 6000076

e-mail cocconatoufficioturistico@gmail.com