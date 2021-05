Torna Cantine Aperte in Piemonte

Conto alla rovescia per “Cantine Aperte”: sabato 29 e domenica 30 maggio, si rinnova il tradizionale appuntamento all’insegna dell’enoturismo.

La ventottesima edizione di “Cantine Aperte” sarà un’occasione imperdibile per gli enoturisti alla ricerca di spazi all’aperto da vivere in piccoli gruppi e in tutta sicurezza.

Numerose iniziative organizzate nelle cantine renderanno indimenticabile l’esperienza: degustazioni dei migliori vini di fronte a splendidi panorami, percorsi trekking, picnic tra le vigne e pranzi tra i filari.

Sicurezza e salute saranno tra le parole d’ordine di Cantine Aperte 2021, senza dimenticare gli altri principi che MTV persegue da tempo, i quali, soprattutto in questi difficili mesi, trovano un significato ancora più profondo: rispetto per l’ambiente, riscoperta dei territori e delle tradizioni, empatia e coinvolgimento.

Consultando la mappa è possibile tracciare un itinerario e scegliere le cantine da visitare dislocate nelle diverse zone vitivinicole del Piemonte: per conoscere le modalità di adesione e di prenotazione, consigliamo di contattare le Cantine direttamente.

Elenco Cantine e Programmi edizione di Maggio: https://cutt.ly/lb3wadm

Mappa edizione Cantine Aperte di maggio:https://cutt.ly/Mb3wjSc

Quest’anno c’è una grande novità: Cantine Aperte farà il bis il 19-20 giugno! Stay tuned: programmi e cantine partecipanti all’edizione di giugno potranno variare.

Per info:

piemonte@movimentoturismovino.it