The Color Hills 1.0 ad Agliano Terme

Sabato 24 luglio, a partire dalle 18:00, si terrà ad Agliano Terme “The Color Hills” la prima corsa tra le colline più colorata di sempre.

L’evento, che è organizzato dal Comune di Agliano Terme in collaborazione con l’Associazione Bianca Lancia e il Gruppo Alpini di Agliano Terme, prevede 7 km di corsa non competitiva colorata con percorso misto strada/sterrato e, a seguire, cibo e musica nel rispetto delle attuali normative covid. Il DjSet sarà a cura di L’Obiettivo Associazione Culturale. Il costo del kit per la corsa è di €15 e comprende 1 sacca colorata, 1 t-shirt bianca, 2 colori in polvere, 1 bottiglietta d’acqua e 1 braccialetto colorato. I colori vanno via al primo lavaggio, sono sicuri e atossici, 100% Eco Friendly e non lasciamo residui su pelle, capelli, vestiti e superfici.

E’ possibile iscriversi alla corsa compilando il form online disponibile al sito urly.it/3dk72. Il giorno dell’evento, per poter ritirare il kit, sarà necessario consegnare la conferma di iscrizione che verrà mandata via mail.

Info e prenotazioni: https://www.instagram.com/thecolorhills/

Il percorso