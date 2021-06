Stagione teatrale di Moncalvo: i “Figurini”

Ritorna, dopo la lunga causa dovuta all’epidemia, la stagione teatrale di Moncalvo in un’inedita formula estiva, che vedrà 6 spettacoli andare in scena tra luglio e ottobre in suggestive località all’aperto e al Teatro Civico di Moncalvo.

Il primo appuntamento è in programma domenica 4 luglio alle 19,30 con lo spettacolo “Figurini” di Bandakadraba (Andrea Brondolo- rullante, Gabriele Cappello- sax Alto, Gipo Di Napoli- grancassa, Giorgio Giovannini- trombone, Giulio Piola- tromba, Vito Scavotrombone Filippo Ruà- susafono) che si terrà in Piazza antico castello di Moncalvo (lato ufficio turistico). Uno spettacolo di Gipo di Napoli per la regia di Alessandro Mori.

Quadri, figure, figurini. Un susseguirsi di “immagini musicali”, di piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della citazione, delle scatole cinesi, o molto più semplicemente da un accordo in si bemolle. La Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni torinese, una “fanfara urbana” secondo l’efficace definizione di Carlin Petrini, nata sulla strada, in mezzo alla gente che si sa, in quelle situazioni, è tutta da conquistare, fa un ulteriore passo avanti nella sua carriera e si cimenta in uno spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti, capace, all’occasione, di abbattere la quarta parete e creare un flusso di comunicazione con gli spettatori seduti in platea. A fare da fil rouge naturalmente la musica, l’unica capace di unire immaginari, situazioni e temi tra loro apparentemente inconciliabili.

I biglietti sono in vendita on line sul sito www.arte-e-tecnica.it , in alternativa è possibile prenotarli presso la Drogheria Broda al numero 0141917143 lasciando nome, cognome e numero di telefono. I biglietti prenotati potranno essere ritirati il giorno stesso dello presso il Teatro Municipale dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30 per gli spettacoli programmati alle 21.00 e dalle 10.00 alle 12.00 a dalle 17.30 alle 19.00 per gli spettacoli programmati alle 19.30. Si precisa che la prenotazione è obbligatoria.

Da quest’anno sarà possibile e preferibile pagare in cassa con la modalità elettronica. Si comunica che evitare assembramenti, la biglietteria durante il periodo estivo chiuderà 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, pertanto si invita il gentile pubblico ad effettuare l’acquisto o il ritiro dei biglietti prenotati negli orari e modalità indicate.

Solo per informazioni dal 15 giugno sarà attivo il numero di cellulare 3738695116 dalla 9 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il circuito Piemonte dal Vivo e Comune di Moncalvo, il contributo di Fondazione CRAT e CRT e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.