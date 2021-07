Spettacolo “Riva Luigi” a Costigliole d’Asti

Lo spettacolo “Riva Luigi ’69 ’70 Cagliari ai dì dello scudetto”, nel cartellone della ventesima edizione del festival “Paesaggi e oltre / landscapes and beyond”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco, di Cada Die Teatro previsto per giovedì 8 luglio nella frazione Loreto di Costigliole d’Asti è rinviato a venerdì 9 luglio alle ore 21,30 per avverse previsioni meteo.

Restano valide le prenotazioni fatte in precedenza.

E’ possibile prenotarsi su https://allive.it/evento/73 o eccezionalmente alla mail info@teatrodegliacerbi.it Ingressi € 10,00

Tutte le info su-> Gli appuntamenti della settimana del festival “Paesaggi e oltre”