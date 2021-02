Dal 15 al 28 febbraio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti sarà attiva una promozione sulla linea delle spalmabili dolci Altromercato, particolarmente indicate in questo periodo invernale a colazione e merenda.

Si potranno prenotare direttamente in bottega o tramite modulo online https://cutt.ly/7kEEUYn ottenendo uno sconto del 10% sull’acquisto di 4 spalmabili e del 15% su 8 referenze.

Ecco le proposte.

In promozione ci saranno le quattro storiche Cajita, crema spalmabile a base di cacao, nocciole ed anacardi: la Classica, la Bio Special con ben 30% di nocciole ed anacardi, la Vegan e la Fondente.

Inoltre avremo quattro confettura extra : papaya e maracuja, mango, ananas, arancia e tre composte di frutta: mirtilli, more e lamponi.

Filiere etiche di produttori storici del commercio equo e solidale: altromercato@ravafava.it

SPALMABILI DOLCI DAL 15 AL 28-02-2021