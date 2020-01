Sabato 1° febbraio alle ore 10.00 presso la Bottega di via Cavour 83 in Asti è in programma un momento di incontro con i soci della Cooperativa Della Rava e Della Fava per fare il bilancio delle attività 2019 e preventivare quelle in cantiere per il 2020.

L’assemblea inoltre vuole fare il punto sulla capitalizzazione della cooperativa sia per quanto riguarda la campagna soci sovventori che per la raccolta capitale sociale del progetto “Casa Altromercato”.