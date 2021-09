Sipario 2021 a San Damiano d’Asti

Nel prossimo fine settimana, il 18 e 19 settembre, a San Damiano d’Asti si celebra la terza edizione di “Sipario”, l’evento che anima le piazze e le strade della città con artisti di strada e spettacoli.

La magica atmosfera musicale e circense avrà inizio dalle ore di 18 di sabato e proseguirà con un ricco palinsesto di appuntamenti fino alla notte di domenica 19 settembre.

Un evento gratuito che riunirà in una grande festa adulti e bambini, tra cultura, musica e giocoleria. Un momento pensato da sempre per regalare ancora un momento di spensieratezza estiva e salutare con allegria la bella stagione, in attesa dell’autunno, momento di grande importanza per queste terre vitivinicole.

San Damiano d’Asti è un luogo di eccellenze enogastronomiche che non possono mancare a una festa. Sipario” sarà infatti condito con prelibatezze e piatti delle Pro Loco Sandamianesi e vini dell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri. Un contorno godereccio per gustare al meglio la visione degli spettacoli.

Per celebrare tutti insieme il saluto all’estate anche sui social, è stato creato l’hashtag #ArvëdsEstate, che raccoglierà le testimonianze di chi vuole condividere il suo ricordo dell’evento.

Sipario 2021: il programma della manifestazione

SABATO 18/9

– Ore 18.00 -> Maki & Sonia – CLOWNERIE;

– Ore 18.30 Piazzetta Giroldi -> Aperitivo Letterario con Linda Pines autrice di La Bicicletta bordeaux;

– Ore 19.00 -> Lunaridens – SPETTACOLO SUI TRAMPOLI

– Ore 19.30 -> Apertura Stand Enogastronomici

– Ore 21.00 -> Artisti senza nome -> Musical Girls regia di Fiorella Carpino – RECITAL MUSICALE* (vedi dettaglio in calce)

– Ore 22.15 -> Lunaridens in La Dama in Fiamme – DANZA E GIOCOLERIA CON FUOCO

DOMENICA 19/9

– Ore 10.30 -> Peter’s Groove – PERCUSSIONI ARTISTICHE

– Ore 11.00 -> Premiazione Concorso Settembre Sandamianese, Settembre Fiorito

– Ore 11.30 -> Mister Ale – SPETTACOLO DI MAGIA

– Ore 12.00 -> Apertura Stand Enogastronomici

– Ore 17.00 -> Peter’s Groove – PERCUSSIONI ARTISTICHE

– Ore 17.30 -> Mister Ale – SPETTACOLO DI MAGIA

– Ore 18.00 -> Marcel – Sere yo Maestro – GIOCOLERIA

– Ore 18.30 Piazzetta Giroldi -> Aperitivo Letterario con Rosanna Rosso – autrice di Storia di Amadea;

– Ore 19.00 -> Gali L’invincibile – EQUILIBRISMI ESTREMI

– Ore 19.30 -> Apertura Stand Enogastronomici

– Ore 21.00 -> Swing Cafè – alle radici dello swing strumentale del ‘900 – CONCERTO – in collaborazione con Ecomuseo BMA

– Ore 22.15 -> Marcel – Sere yo Maestro – GIOCOLERIA e FUOCO