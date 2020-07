Giovedì 9 il dehor del ristorante Crota ‘d Calos, in Via Benedetto Cairoli 7, ospite è il Simona Colonna Trio live music. Dalle 21 si esibiranno Simona Colonna, voce e violoncello, Matteo Ravizza, chitarra e contrabbasso, e Gianpiero Malfatto, al trombone e flauto.

Per info: 0141.853126 – 349.8797639.