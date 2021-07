Sabato sera, nell’affascinante location del parco del Castello di proprietà della famiglia Balladore Pallieri, ritorna il teatro alle 21, con “Siamo fatti di stelle” a cura del Teatro degli Acerbi, per la rassegna “Teatro in terra Astesana”.

“Siamo fatti di stelle”

Omaggio a Margherita Hack

con Patrizia Camatel e Giulia Masoero

testo di Roberta Arias e Patrizia Camatel

canzoni e musiche di Antonio Catalano e Matteo Ravizza

Un omaggio ideato, scritto ed interpretato da donne per una grande donna del panorama culturale italiano e internazionale: Margherita Hack. In scena una “Prof” e una eccentrica allieva, accomunate dalla passione per i misteri del cosmo…ma chi è davvero Celeste, ragazzina inquieta e dalle insospettate conoscenze sull’universo? Tra racconto di fantasia e ispirazioni alla biografia della studiosa, una storia da gustare “con il naso all’insù” alla scoperta delle meraviglie dell’universo.