Show cooking e cena al Ristorante “Il Duca Bianco”

Ritorna un evento enogastronomico nell’ambito di “Calosso c’è”, il contenitore di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con numerosissime realtà locali. Venerdì 21 agosto è in programma uno show cooking con cena a cura del Ristorante IL DUCA BIANCO di Vito Nolè, in via Regina Margherita 27. Il corso si terrà alle 16 con cena a seguire.

Questa volta il menù comprende un’insalata di mare scomposta su vellutata di trombette, anguria e pomodori gialli; orecchiette con calamaretti; gamberi e petali di zucchine croccanti; involtini di pesce spada alla siciliana; semifreddo al limone con composta di frutti di bosco.

Per info e prenotazioni contattare il numero 0141/853802.