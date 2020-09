Settembre Sandamianese

A San Damiano d’Asti prosegue l’intenso un settembre di eventi.

Archiviato con successo il fine settimana di “A Tutta Birra” in queste fine settimana sono in programma due serate dedicate al Palio con gli Sbandieratori e Musici di San Damiano e non solo e la cena Rosso Blu a cura del Comitato Palio sandamianese.

Venerdì sera, 11 settembre. in piazza Libertà e per via Roma serata rosso blu con la partecipazione ed esibizioni dei gruppi sbandieratori e musici di San Damiano d’Asti, Moretta e Santa Rosalia di Alba.

Sabato sera, 12 settembre, in piazza Libertà Cena propiziatoria del Palio. Sono aperte le iscrizioni. Cena aperta a tutti.

Domenica 13 settembre si sposta nella frazione di Gorzano dove è in programma “Tutanturn”, una passeggiata enogastronomica sulle strade del fritto a cura della Pro Loco di Gorzano.

Sempre domenica sono in programma i tour guidati gratuiti alla scoperta delle bellezza di San Damiano d’Asti.

Di seguito il programma dettagliato del fine settimana

11 Settembre

Dalle ore 21.00 SERATA ROSSOBLU Piazza Libertà a cura del Gruppo Sbandieratori e Musici di San Damiano d’Asti e Gruppi ospiti

12 Settembre

Dalle ore 20.30 CENA ROSSOBLU in Piazza Libertà a cura del Comitato Palio di San Damiano d’Asti.

13 Settembre

Dalle ore 10.00 Frazione Gorzano su prenotazione “LE STRADE DEL FRITTO” passeggiata enogastronomica a cura della Proloco di Frazione Gorzano

Dalle 15 alle 19 “Scopriamo le nostre bellezze” Tour guidati gratuiti