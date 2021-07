Serata di mezza estate a Calosso con teatro, cena e musica

Domenica 18 luglio, dalle 19,00, ecco una nuova ricca serata di mezza estate nella Nuova Polisportiva Calossese, in località Piana del Salto. Si comincia con il teatro con “Il Segreto del Bosco Vecchio” dal romanzo di Dino Buzzati con Mario Nosengo, Rebecca Bona, Lorenza Gerbo, Costanza Griffa, Beatrice Goria e, al flauto, Simona Scarrone, per uno spettacolo che si preannuncia imperdibile per gli adulti e immancabile per i bambini.

Alle ore 20,30 è prevista la cena a cura della Pro Loco, su prenotazione ai numeri: 391.7252974 (Mauro) e 333.1185425 (Teresa) e si proseguirà con la musica dal vivo, alle 21,30, con il gruppo Abra Ensemble: Quintetto anomalo, composto da voce, chitarra, basso, percussioni e fisarmonica. Un viaggio per il mondo attraverso la musica, con vasto repertorio Folk che passa dal Blues al Jazz al Pop.