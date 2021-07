Serata di mezza estate a Calosso: apericena e il concerto “Tutto in una notte – VASCO VS LIGA ”

Sabato 17 è in programma a Calosso la serata di mezza estate nella Nuova Polisportiva Calossese con apericena a partire dalle ore 19,30 su prenotazione al 340.3490877 entro venerdì 16 luglio. A seguire, dalle ore 21,00 Concerto Mik Soave con SDR Soave and Dirty Rockers con “Tutto in una notte – VASCO VS LIGA ”, band nata per dare corpo al progetto del cantautore calossese Mik Soave. Si preannuncia come una serata di travolgente rock da far perdere la voce ma riempire di felicità.