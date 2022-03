Secondo appuntamento di Yoga in Vigna a Cocconato

E’ iniziata lo scorso 6 marzo la terza edizione di Yoga in Vigna a Cocconato, che quest’anno è stata proposta in una nuova formula, con un incontro al mese.

Il prossimo appuntamento è per domenica 3 aprile presso l’Azienda vitivinicola Marovè dove vi attende, oltre alla bellezza della location, anche la bravura dell’insegnante Jessica Chirico, che farà vivere un’esperienza unica tra i vigneti di Cocconato. Ci sono solo 25 posti a disposizione, per cui bisogna affrettarsi a prenotare.

Per partecipare bisogna iscriversi e preparare il proprio tappetino da portare con sé in occasione dell’evento! Terminata la sessione di yoga seguirà la degustazione dei vini di cantina Marovè in Osteria delle Pompa con l’esperto vignaiolo Adriano Cavallito.

Questo il programma del pomeriggio tra relax e gusto:

– Ritrovo alle ore 15,30 presso l’agriturismo Osteria della Pompa per la registrazione

– Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 circa sessione di yoga

– a seguire degustazione dei vini

Costi :

Yoga + Degustazione €15.

Solo Sessione di yoga 7 euro

Solo degustazione 7 euro

IN CASO DI BRUTTO TEMPO L’EVENTO VERRA’ RIMANDATO

L’attività verrà svolta seguendo le normative Covid-19

Per info e prenotazione:

+39 0141 600076

cocconatoufficioturistico@gmail.com

Jessica Chirico

349 1287131

http://www.osteriadellapompa.it/