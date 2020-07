Sax and Wine sotto le stelle di Cocconato

Sabato 18 luglio dalle ore 21:30 presso il Cortile del Collegio, tra le mura gotiche del Municipio di Cocconato, ci sarà una serata degustazione vini, di tutti i produttori locali accompagnata dalle note di un sax con il duetto The Odd Couple, un progetto che nasce da un’idea di Paolo “De Angelo” Parpaglione (fondatore e sassofonista dei The BlueBeaters) e Frank Sativa (produttore di Willie Peyote) che propone un live set fatto di black music, groove serrati e atmosfere senza tempo. Live acustico e Dj set si fondono, così, in una performance unica che vede dialogare tra loro due generazioni a confronto…

La musica sarà abbinata alla degustazione dei vini locali, comodamente seduti per godersi la serata in musica. La serata musicale è gratuita, mentre le degustazioni sono a pagamento. La prenotazione è obbligatoria per garantire l’organizzazione della serata secondo le norme del distanziamento.

Per info e prenotazioni:

tel. 0141-600076

cocconatoufficioturistico@gmail.com