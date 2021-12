“Santo bucato! La natività raccontata dalla lavandaia del presepe” a Monale

Previsto inizialmente per l’8 dicembre, è in programma giovedì 30 dicembre, alle 21, a Monale, nella Chiesa di Santa Caterina d’Egitto, lo spettacolo “Santo bucato! La natività raccontata dalla lavandaia del presepe”, del Teatro Popolare Europeo.

In ogni presepe c’è una statuina di lavandaia china sul cesto del bucato accanto al ruscello o dritta vicino alla grotta, con le braccia tese a levare in aria un camicino di bimbo o un panno bianco di bucato. Sarà lei che avrà lavato le prime fasce del Bambinello? “A noi la lavandaia del presepe piace immaginarla anche un po’ levatrice, magari una di quelle donne che avevano cura dei corpi dalla culla alla tomba, dal Natale alla Passione.” spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il racconto di una donna di popolo, concreta, vivace, semplice, una donna di cuore esperta delle gioie e dei dolori del mondo.

“Tra fondali dipinti, torrenti di carta stagnola, neve fatta di farina, vediamo attraverso il suo racconto quel Natale, il primo, misterioso evento ai suoi occhi di popolana, e nei suoi ricordi e canti di lavandaia riconosciamo la storia di una donna che continua a voler credere a un mondo in cui, come dice Isaia, non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti.”

Lo spettacolo, che nasce nella tradizione teatrale del racconto degli umili e delle giullarate, si nutre della storia evangelica, di elementi fiabeschi e mitici dei vangeli non canonici, raccoglie il patrimonio antropologico delle feste del tempo di Natale e i ricordi raccolti dagli abitanti degli ecomusei piemontesi.

Santo bucato!

La natività raccontata dalla lavandaia del presepe

di Alessandra Rossi Ghiglione e Antonella Enrietto

regia di Alessandra Rossi Ghiglione

con Antonella Enrietto

musiche eseguite dal vivo

scene e grafica Maurizio Agostinetto

Teatro Popolare Europeo

Lo spettacolo rientra nel programma di iniziative promosse dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano.