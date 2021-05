Dal 18 al 31 maggio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti spazio dedicato alla collezione primavera-estate 2021 dei sandali made in Palestina.

I sandali sono realizzati nel laboratorio Peace Steps dalle sapienti mani degli artigiani di Hebron che da generazioni lavorano il cuoio. Peace Steps è una cooperativa fondata nel 2009 nel campo profughi di Kalandia e trasferitasi con i laboratori ad Hebron vicino alla città vecchia nel 2014. La produzione dei sandali coniuga tradizione artigianale e design contemporaneo garantendo dignità lavorativa a diversi artigiani locali.

Quest’anno ad Asti saranno proposti due modelli di sandali: Nablus ed Hebron con chiusura regolabile, plantare in cuoio e suola in gomma con intrecci lavorati a mano.

“Sono sandali unici, equi e solidali adatti per chi desidera lasciare impronte di pace. Ogni lungo viaggio inizia con un piccolo passo. La pace è un cammino a piccoli passi” commentano dal punto vendita.

SANDALI DALLA PALESTINA PROMOZIONE DAL 18 AL 31 MAGGIO