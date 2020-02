Riunione organizzativa per Asti Ben Essere 2020

Venerdì 7 febbraio alle ore 18 presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti nuova riunione in preparazione di Asti Ben Essere di metà giugno prossimo.

L’incontro organizzativo è aperto anche a nuovi operatori, associazioni e circoli che intendono partecipare alla settima edizione presso il Palazzo del Michelerio.

Per info 0141-321869

