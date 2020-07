Uno dei principali problemi estivi sono le zanzare, insetti fastidiosi e sempre più aggressivi.

La Cooperativa della Rava e della Fava promuove, sabato 18 in tutti e due i punti vendita (piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83) una giornata speciale dedicata ai repellenti naturali delle zanzare. Protagonista una delle aziende storiche nella produzione di incensi, la francese Aromendise specializzata nella line antizanzare.

“Encense du monde” “Buono per l’ambiente …efficace per chi lo usa”, una sinergia di piante ed olii essenziali formulati secondo i principi dell’Ayurveda, una fragranza fresca e deliziosa.

Certificati bio e fair trade, per la casa e per il giardino.