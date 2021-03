Proposte pasquali con le cooperative della Rava e della Fava di Asti e Le Ali di Costigliole

Sempre più forte la collaborazione tra Cooperativa Della Rava e Della Fava e Cooperativa Sociale Le Ali di Costigliole d’Asti: sabato 20 marzo alla Bottega di via Cavour 83 in Asti sarà presentata la produzione dolciaria pasquale di questa realtà locale.

Nel laboratorio artigianale di viale Marconi 36 la Cooperativa LeAli produce oltre ad un’assortita ed ormai collaudata linea di biscotti fatti a mano anche le uova di cioccolato e cioccolatini pasquali.Le nocciole autoprodotte sulle colline costigliolesi sono l’ingrediente principe nell’impasto.

La proposta dell’uovo di cioccolato fondente è in due dolci versioni: fondente e nocciole e la sorpresa sono i baci della nonna; fondente con all’interno cioccolatini alla nocciola.

Le uova pasquali si potranno prenotare da sabato 20 marzo anche nella nostra bottega di Asti oltre che naturalmente nel punto vendita di Costigliole d’Asti, situato affianco al laboratorio, nato dalla sinergia delle nostre due realtà. Anche per le uova pasquali parliamo di alta manualità non solo nella produzione ma anche nel confezionamento. Le sorpese possono essere personalizzate: si possono inserire su richiesta portandole direttamente in uno dei due punti vendita.

Verranno inoltre presentate gli originali scrigni di cioccolato fondente contenenti cioccolatini con cuore di nocciola o baci della nonna.