Dal 28 maggio fino al 14 giugno sarà PrimaVera CosmEtica alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti come in tutte le Botteghe Altromercato italiane.

Una quindici giorni dedicata alla cosmesi vegetale Natyr che ha saputo creare prodotti artigianali con materie prime biologiche di alta qualità provenienti dal circuito equo e solidale.

L’edizione 2020 si focalizzerà sui fiori della biodiversità andando a promuovere le specifiche linee per corpo e viso a base di rosa di Damasco, fiori del tè, ibisco, amaranto e passiflora. Filiere contadine etiche con centinaia di agricoltori – frutticoltori ai quali viene garantito il giusto prezzo per il loro meticoloso lavoro che anche salvaguardia di interi territori.

PrimaVera CosmEtica vuole anche essere un invito a provare i prodotti Natyr con due promozioni dedicate ai consumatori: – 15% acquistando due prodotti Natyr e con 30 euro di acquisto in regalo l’acqua corpo vitalizzante.