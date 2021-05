PrimaVera CosmEtica: le promozioni nei punti vendita Rava e Fava

Dal 6 al 23 maggio sarà PrimaVera CosmEtica nei due punti vendita Rava e Fava di via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14 in Asti.

Saranno presentate le storiche linee cosmetiche bio vegetali per un’offerta completa di un benessere che torna a fiorire con un’esplosione di profumi ed esperienze rigeneranti, ideali per il risveglio dal lungo inverno e da una primavera piovosa, in armonia con l’arrivo della bella stagione.

Alla Bottega di via Cavour verranno presentate tutte le linee cosmetiche fair & natural a marchio Natyr: aloe vera, argan e figue de barbarie, ibisco, karitè e baobab, mango e papaya, riso e cocco, tè verde. Filiere virtuose che generano occupazione e reddito coinvolgendo decine di cooperative soprattutto di donne in territori ‘difficili’.

Al NaturaSì di piazza Torino sarà infine inaugurato il nuovo settore no food, grazie ad un attento ed innovativo restyling, con la presentazione della migliore cosmesi biologica di storici laboratori del settore.

Promo dedicata per tutto il periodo nei due punti vendita: – 15% sull’acquisto di due prodotti cosmetici ed offerta di un omaggio.

Di seguito i volantini delle promozioni

PRIMAVERA COSMETICA PIAZZA TORINO MAGGIO 2021

PRIMAVERA COSMETICA VIA CAVOUR