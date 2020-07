Prima notte di Agosto – Vinchio

L’emergenza Covid non ferma l’attivissima Proloco di Vinchio, pronta ad offrire al paese e a tutti coloro che amano il buon mangiare e la musica, tre imperdibili serate gastronomiche.

Per le tre serate la proloco mette a disposizione un’area attrezzata per cenare insieme in sicurezza; è obbligatorio attenersi alle norme di sicurezza previste per l’emergenza Covid.

E’ gradita per le tre serate gastronomiche la prenotazione al numero 347/1152747 Nadia.

Si parte sabato 1 agosto con la “Prima notte di agosto”, una serata organizzata con l’associazione il Seme, che si occupa di sostenere famiglie con bambini e anziani in difficoltà.

A partire dalle 19,30 in Piazza San Marco è in programma l’apericnea con bocconcini di fritta, insalata di riso, antipasto piemontese, insalata esotica, insalata contadina, bocconcini di pizza e focaccia e con antipasto a sorpresa. Il tutto a 15.00 euro, prima consumazione compresa.

Dopo cena intrattenimento musicale con Il Piano B.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 6 agosto con Pizza in Piazza, sempre in Piazza San Marco a partire dalle 19:

Pizza, fritto di pesce, antipasti di mare e dolci per tutti i gusti attendono i commensali.

Nel corso della serata spettacolo musicale con il vinchiese Cristian Catto e Ivana Mannone.

Si chiude sabato 8 agosto sempre a partire dalle 19 e sempre in Piazza San Marco con la “Grandiosa Braciolata” che propone piatti a scelta tra Hamburger, Hot Dog, Salsiccia, Patatine, Pesche al Moscato.

Per il dopo cena “Lui, Lei e l’altro”, Alice Rota e Fabrizio Berta in concerto.

Per tutte e tre le serate sarà attivo il servizio bar