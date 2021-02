Presidio Slow Food biologico al Negozio NaturaSì di Asti: giornata dedicata al Parmigiano Reggiano Bio

Sabato 20 febbraio presso il NaturaSì di piazza Porta Torino 14 giornata dedicata al presidio slow food biologico del Parmigiano Reggiano da latte di vacca bianca Modenese, prodotto dal caseificio Santa Rita di Serramazzoni in provincia di Modena e aderente al Consorzio Bianca Modenese.

La razza Bianca Modenese ha percorso un cammino comune a tante altre razze di animali domestici, che l’ha portata prima all’affermazione come compagna ideale di lavoro e di vita per i contadini modenesi, e poi al declino e alla quasi scomparsa, con l’affermarsi di nuove esigenze produttive in agricoltura. A tali esigenze la risposta è stata per molti decenni la standardizzazione, la spinta a sempre maggiori produttività, la selezione indirizzata a una specializzazione esasperata degli animali visti come semplici “mezzi di produzione” di latte o di carne.

Il Consorzio è nato proprio la salvaguardia e l’aumento numerico di questa razza attraverso tecniche di allevamento sane, naturali e sicure.

Lo storico caseificio Santa Rita produce appena 365 forme l’anno di parmigiano reggiano da latte di montagna di vacca bianca Modenese ed è una DOP di montagna certificato biologico:un’ecellenza dell’eccellenza.

Intanto si sta consolidando la collaborazione Slow food-NaturaSì e in questa prima parte dell’anno si andrà ad allargare l’offerta di prodotti biologici dei presidi nei supermercati.

