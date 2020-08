Presidi Slow Food, da Naturasì ad Asti alla scoperta della Cipolla Rossa di Acquaviva

ONel punto vendita Naturasì di piazza Porta Torino 14 ad Asti, prosegue il tour alla scoperta dei presidi biologici Slow Food. Il prossimo appuntamento sarà sabato 29 agosto con protagonista la pregiata Cipolla Rossa di Acquaviva (BA).

Rinomata per la sua dolcezza, la cipolla di Acquaviva è riconoscibile anche per la tipica forma appiattita: un grosso disco dello spessore di 2-3 centimetri, larga fino ad una spanna, e con un peso di circa 500 grammi. Il suo colore sta tra il rosso carminio e il violaceo e si schiarisce, verso l’interno, sino a divenire completamente bianca. La coltivazione avviene nel rispetto della tradizione antica e in modo del tutto naturale con metodo biologico. È seminata in settembre, a luna calante, e raccolta dai primi giorni di luglio sino ad agosto. Viene coltivata in una zona ricca di acqua dolce che sgorga limpida da una falda sotteranea perenne da cui prende appunto il nome il territorio: Acquaviva.

Il presidio è nato per valorizzare questo prodotto tipico sui mercati nazionali garantendo una giusta retribuzione al lavoro dei contadini impegnati nella coltivazione.

Grazie alla collaborazione con Slow Food i supermercati a marchio Naturasì sono impegnati nella commercializzazione dei prodotti dei presìdi italiani biologici.