Polentone di Calosso

Ritorna domenica prossima, 3 aprile, a Calosso, il tradizionale polentone cucinato dalla Pro Loco.

Il polentone sarà servito nella piazzetta di fronte al Salone Don Monticone a partire dalle 12, gratuitamente, ma in occasione della distribuzione si raccoglieranno offerte da devolvere all’emergenza Ucraina.

La polenta si potrà degustare insieme ai suoi tradizionali condimenti come spezzatino, salsiccia, uova sode, accompagnata da un buon bicchiere di barbera. Dulcis in fundo…ci saranno anche le bugie della Pro Loco. Il tutto sarà disponibile anche in versione da asporto.

