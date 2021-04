Pittura in vigna a Cocconato

Seconda edizione a Cocconato di “Pittura in vigna”: l’evento è in programma domenica 2 maggio, a partire dalle 16,30, presso l’Azienda agricola Paoletti nelle loro vigne dalle matite colorate. L’attività di pittura sarà guidata, anche quest’anno, dall’artista Joy Moore, inglese d’origine e cocconatese dal 2006.

Questo il materiale da portare: telo o sedia pieghevole e il necessario per dipingere, in base alle proprie abitudini (acquarelli, matite, tempere, carboncino) fogli e sostegno rigido. Nel caso non si abbia a disposizione il materiale, è possibile comunicarlo con anticipo agli organizzatori. Sono solo 25 i posti disponibili, dunque è necessario affrettarsi a prenotare il proprio angolo di relax per dipingere nella natura. L’attività verrà svolta seguendo le normative Covid-19 in vigore. Per info e prenotazioni: 0141 600076 – cocconatoufficioturistico@gmail.com

Terminata la pittura, come da tradizione, seguirà la degustazione dei vini dell’azienda agricola che ospita l’evento, insieme al produttore. Il costo della lezione di pittura + la degustazione è di 15 euro.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.