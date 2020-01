Da sabato 18 gennaio fino al 1° febbraio sarà Passion Flowers alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti con il lancio della nuova linea viso e corpo a marchio Natyr Altromercato.

Una linea biologica studiata da tempo in tutti i dettagli nei laboratori di cosmesi fair trade di Altromercato.

Innanzitutto si è voluto valorizzare la filiera messicana dello storico gruppo cooperativo QUALI, ‘buono’ in lingua Nahualt nato per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei contadini che vivono in zone marginalizzate del Paese; dal 1980 è stato affrontato il problema della siccità locale rilanciando un sistema di micro dighe usato dalle antiche civiltà pre-colombiane. Una volta rese coltivabili le terre di Tehuacan si sono ri-introdotte antiche varietà vegetali autoctone come l’amaranto che oltre ad essere un’ottimo e completo alimento è stato usato proprio qin questa nuova linea cosmetica.

Infatti tutta la linea Passion Flowers si basa su estratti di semi di amaranto bio. Ma è una linea veramente studiata con passione tanto che nasce sotto il segno dell’arte: il confezionamento è stato realizzato con disegni floreali di Giulia Tosi illustratrice artigiana nota per il marchio Insunsit, mentre il volto femminile della linea è opera di Paolo Beghini illustratore concettuale e grafico imolese attivo in laboratori di creatività per bambini.

Questa nuova linea floreale comprende un balsamo labbra emolliente, una crema mani addolcente, un bagnocrema morbido ed avvolgente , un balsamo viso corpo idratante e delicato ed un’acqua corpo vitalizzante.

Non resta che andare alla Bottega Altromercato di Asti per scoprire cosa può nascere da una goccia d’acqua e da un chicco di amaranto.

PASSION FLOWERS 2

PASSION FLOWERS 01-2020