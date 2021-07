“Passeggiata tra i bricchi” a Serravalle D’Asti

“Passeggiata tra i bricchi serravallesi”: questo l’evento organizzato per domenica 11 luglio dall’Associazione Pro Loco Serravallese.

Il programma della giornata prevede il ritrovo in Pro Loco a Serravalle D’Asti alle ore 16,30 e la partenza per la passeggiata alle 17. Durante la camminata di circa due ore, per i partecipanti è prevista la visita al maneggio e una sosta presso un punto ristoro.

A seguire, rientro in Pro Loco e merenda sinoira con bruschette, carne cruda, girelle zucchine e speck oltre a penne al pesto o al pomodoro, anguria, dolce, vino, acqua e caffè. La cifra è di 12 euro per gli adulti e 6 per i bambini fino ai 12 anni. È richiesta prenotazione entro il 6 luglio ai numeri 3334603704 (Ornella), 3355995783 (Fabio) o 3409212961 (Stefania).

Si ricorda che la Pro Loco rimarrà aperta per tutto l’arco del pomeriggio per chi desiderasse tesserarsi per l’anno 2021 o fermarsi per una partita a carte o a bocce.