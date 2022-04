Passeggiata Resistente a Calosso

A Calosso appuntamento domenica 24 aprile con la passeggiata Resistente, una camminata tra le strade del paese immerso tra i paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco nel ricordo della liberazione.

La partenza è in programma alle 15.30 presso lo Spazio Don Monticone, l’arrivo è previsto intorno alle 18 al punto panoramico di Bricco Crevacuore, presso la lapide in ricordo del partigiano di Costigliole d’Asti, Corrado Bianco, che fu ucciso barbaramente proprio qui a 24 anni durante la seconda Guerra Mondiale, il 15 dicembre 1944.

Durante la camminata si rifletterà su racconti della guerra di liberazione e storie del territorio, con il pensiero all’Ucraina, con parole di pace in tempo di guerra.