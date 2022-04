Passeggiata di Pasquetta ad Agliano Terme

Torna lunedì 18 aprile ad Agliano Terme, fra i vigneti del Monferrato, la passeggiata di Pasquetta, organizzata dalle associazioni Barbera Agliano e Bianca Lancia 4.0. La quinta edizione, che arriva dopo due anni di stop a causa della pandemia, propone due percorsi di 12,5 e 6 km, tracciati in collaborazione con il CAI Asti, che si concluderanno con il picnic a Bricco Roche, punto panoramico più alto di tutto il territorio, da cui si gode una vista spettacolare sulle colline circostanti.

Il cestino, preparato da Bianca Lancia 4.0 in collaborazione con le attività del borgo, propone una selezione di prodotti tipici che potranno essere accompagnati dalle barbere dei produttori aglianesi presenti con un bacco di assaggio dei loro vini.

Programma

Ritrovo alle 8,30 in Piazza Roma ad Agliano Terme. Si raccomanda abbigliamento da escursionismo. Consigliati gli scarponcini

Partenza alle 9,00

Percorso di 12,5 km con sosta riposo a metà nel centro di Agliano, offerta dal Bar Pasticceria Renzo. In alternativa, percorso ridotto di 6 km, con partenza dal centro di Agliano alle 10,30

Picnic a Bricco Roche: punto panoramico con area picnic attrezzata con tavoli e coperte. Cestino con: pane classico e pane di Carlo Alberto (Panetteria Alciati), salame e raschera (Salumeria Truffa), insalata di riso (Macelleria Ponzo), straccetti di pollo e zucchine in carpione (associazione Bianca Lancia), crostata (Pasticceria Renzo). Costo del cestino: 20 euro, con 1 bicchiere di Barbera d’Asti e una bottiglietta di acqua inclusi.

La camminata è gratuita per chi non partecipa al pranzo. Per il picnic è obbligatoria la prenotazione scrivendo a ass.biancalancia@gmail.com oppure telefonando ai numeri 339 3092799 (Jessica) e 333 6692741 (Sylvana).

In caso di terreno bagnato, al termine della camminata non è previsto il picnic a Bricco Roche, ma saranno allestite alcune tavolate nel centro del paese, dove sarà possibile pranzare. In caso di pioggia, la camminata sarà annullata.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione: il Comune di Agliano Terme, la Pro Loco di Nizza Monferrato, Bar Pasticceria Renzo, il gruppo Alpini di Agliano Terme e tutti coloro hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.