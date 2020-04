Sabato 11 aprile con orario 9-12.30/15.30-19.15 per tutti coloro che andranno a fare al spesa alla Bottega di via Cavour 83 in Asti la Cooperativa della Rava e della Fava sarà lieta di proporre una spesa con i prodotti di Libera Terra: olio, pasta, passata di pomodoro, condimenti vegetali, olive, legumi secchi e vini provenienti da coltivazioni biologiche su terre confiscate alle mafie.

Una duratura collaborazione tra la cooperativa astigiana e l’Associazione Libera fin dal suo nascere: la bottega vuole essere spazio per diffondere eccellenze alimentari dal forte valore etico e di legalità come quelle di Libera Terra.

Un invito a portare sulle nostre tavole a Pasqua i prodotti di Libera Terra, una scelta di acquisto consapevole e solidale.

Naturalmente questi prodotti possono essere ordinati in line con possibilità di consegna a domicilio: info dettagliate su www.ravafava.it

Pasqua di Libera Terra 2020